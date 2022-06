Législatives: deux plaintes déposées par des militants NUPES après un dépouillement houleux à Esvres-sur-Indre

Deux militants de la NUPES, l'alliance de gauche, ont déposé plainte contre le maire d'Esvres-sur-Indre et une autre personne, qu'ils accusent de les avoir agressés physiquement lors du dépouillement des bulletins dimanche 19 juin, au soir du second tour des législatives.

Deux plaintes pour violences volontaires ont été déposées par deux militants de la NUPES, l'alliance de gauche, contre le maire d'Esvres-sur-Indre et une autre personne. Ces militants les accusent de les avoir agressé physiquement au soir du second tour des législatives, lors du dépouillement des votes dans la commune. Le maire Jean-Christophe Gassot ne nie pas l'altercation mais assure qu'il s'agissait d'une provocation des deux militants.

Un ruban de balisage à l'origine de l'altercation

Selon le récit fait par Roxane Sirven, la candidate de la NUPES dans le Lochois, les deux militants se sont opposés à la configuration des tables de dépouillement qui ce soir-là, étaient entourées d'un ruban de balisage. Ce qui ne permettait pas selon eux d'assister aux opérations comme le prévoit le code électoral. "Ma mandataire financière et son compagnon ont voulu passer sous le ruban. Ils ont été empêchés physiquement, on les maintenus par les poignets, on les a poussés (...) on voyait des débuts de contusion. Le code électoral est clair : les électeurs doivent pouvoir circuler autour d'une table et là, ce n'était pas possible" déclare Roxane Sirven.

J'ai 80 témoins - Jean-Christophe Gassot, maire d'Esvres-sur-Indre

Le maire d'Esvres-sur-Indre Jean-Christophe Gassot assure que la rubalise était placé à 65 centimètres des tables, pour que les gens ne viennent pas trop près des assesseurs. Pour lui, tout le monde pouvait regarder les opérations. Il ne nie pas l'altercation mais évoque une provocation des deux militants. "Une personne est venue, a commencé à arracher la rubalise (...) disant qu'elle n'acceptait pas du tout ce dispositif. On a dû lui demander de sortir, car je suis responsable de l'ordre public sur la commune et d'autant plus dans les bureaux de vote" déclare Jean-Christophe Gassot se dit prêt à répondre aux questions s'il est convoqué par la gendarmerie. "Elle s'est mise à hurler que c'était un déni de démocratie. J'étais à trois mètres d'elle, j'ai 80 témoins qui sont prêts à témoigner de ce qu'il s'est passé.