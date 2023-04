Deux plaintes déposées pour des violences chez Idelis à Pau

Philippe Castagno, secrétaire général CGT chez Idelis et CSE, Stéphanie, salariée chez Idelis et élue CSE CGT

Ce sont deux plaintes qui ont été déposées pour des faits de violences sur des salariés d' Idelis . Des employés du réseau de transports de l'agglomération paloise également élus CGT qui ont porté plainte contre le directeur pour violences verbales et physiques. Ils décrivent des jets de poubelles et des moqueries faisant allusion aux enfants handicapés de certains salariés. Les faits remontent au 30 mars dernier, lors d'une réunion CSE.

Une situation globalement critique chez Idelis selon la CGT

"Vue la gravité des faits, il ne faut pas que ces faits restent impunis" disent les deux salariés d'Idelis qui sont aussi élus CGT que nous avons rencontrés. C'est le cas de Stéphanie qui raconte comment le directeur Jean-Bernard Feltmann a jeté des poubelles sur les employés. "Il les avait ramassées lors d'une précédente manifestation (le 7 mars) et gardées dans ses locaux décrit Stéphanie encore choquée. Il a jeté des sacs poubelles contenant des détritus récoltés devant le dépôt, devant des membres du CSE qui étaient assis à la table de réunion et sur moi-même, j'ai donc reçu le sac sur le haut du corps."

En plus de cela, l'employée qui fait partie de l'entreprise depuis quatre ans, dénonce des moqueries de la part du directeur d'Idelis qui aurait "évoqué la création d'un CGThon [comme un Téléthon ndlr.] qu'il alimenterait avec les heures de grève effectuées par les salariés pour lutter contre leurs conditions de travail". Stéphanie ajoute : "Il n'est pas sans savoir que des élus dont moi sommes parents d'enfants porteurs de maladie infantile ou de handicap."

Suite aux plaintes déposées à Pau et à Gan, des auditions seraient en cours. La CGT chez Idelis ajoute qu'elle souhaite que "le dialogue social soit renoué" et "le soutien des élus comme Nicolas Patriarche, président d'Idelis, et François Bayrou, à la tête de l'agglomération de Pau.". Cela permettrait de retrouver une situation plus apaisée au sein de l'entreprise qui a perdu en attractivité selon le syndicat. Nous avons contacté le directeur d'Idélis Jean-Bernard Feltmann qui ne souhaite pas faire de "commentaire car une enquête de justice plus large est en cours".