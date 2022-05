Deux plaintes pour harcèlement moral au commissariat de Tours, l'IGPN saisie

L'Inspection générale de la police nationale (l'IGPN) a été saisie début mai pour deux plaintes de harcèlement moral au sein du service de la sûreté départementale du commissariat de Tours. L'information a été dévoilée par nos confrères de La Nouvelle République.

"Au moins trois mois d'arrêt" pour l'une des plaignantes

Thierry Pain du syndicat Unité SGP-Police, accompagne l'une des deux plaignantes dans sa démarche. Elle était à un moment devenue "la bête noire" du service assure-t-il, la faute à une ambiance générale "délétère". "On regrette d'en être arrivé à ces plaintes", tient à préciser Thierry Pain. "Dans le cadre de ce dossier, je pense que la direction a loupé quelque chose et que l'incendie aurait été évité si quelqu'un avait tapé du point sur la table."

Dans le cadre de ce dossier, je pense que la direction a loupé quelque chose et que l'incendie aurait été évité si quelqu'un avait tapé du point sur la table" - Thierry Pain du syndicat Unité SGP-Police

Les faits remontent à quelques années pour l'une des plaignantes. Pour la seconde, accompagnée par Thierry Pain, le harcèlement aurait commencé fin 2021 à la suite d'une dispute entre collègues. "On lui a fait faire des contrôle médicaux à répétitions dans le but de l'écarter du service, on lui a donné des dossiers inintéressants à traiter, on a voulu l'isoler dans un bureau au fond du couloir..." dénonce-t-il. Face à cette pression, la policière s'est mise en arrêt "pendant au moins trois mois".

Le commissariat de police de Tours © Radio France - Denis Guey

L'IGPN auditionne le personnel depuis début mai

A son retour elle porte plainte au début du mois de mai, confirme le procureur de la République de Blois Frédéric Chevallier. Une deuxième policière dépose plainte environ deux semaines plus tard, pour des faits similaires qui se sont déroulés il y a plusieurs années. La directrice départementale de la sûreté publique, Laurence Lairet, assure avoir connaissance de la situation et dit attendre les résultats de l'enquête menée par l'IGPN.