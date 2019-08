Deux plaisanciers en détresse secourus au large de Marseillan après deux jours à la dérive

Les deux hommes sont sains et saufs (photo d'illustration)

Marseillan Plage, Marseillan, France

Deux plaisanciers en détresse ont passé deux jours en pleine mer avant d'être secourus au large du port de Marseillan Plage lundi. Ce sont les gendarmes de la brigade nautique qui effectuaient un entrainement qui ont repéré une lumière rouge caractéristique d'un appel à l'aide.

Le voilier était en avarie électrique et présentait un problème de gréement. Le bateau était poussé vers le large à cause de la tramontane. Les deux skippers étaient en perdition sans aucun moyen de communication depuis 48 heures, l'eau et les vivres commençaient à manquer.

Les gendarmes ont procédé au remorquage de l'embarcation et à la mise en sécurité des deux personnes saines et sauves.