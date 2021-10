Deux plaisanciers secourus au large de Perros-Guirec

Le Cross Corsen a déployé l'hélicoptère Caïman et un canot de la SNSM pour secourir deux plaisanciers cette nuit

Grosse frayeur pour deux plaisanciers secourus dans la nuit de lundi à mardi au large de Perros-Guirec, dans les Côtes d'Armor. Les deux équipiers d'un voilier de 6,50 mètres ont déclenché leur balise de détresse à 00h13, désemparés face aux mauvaises conditions météorologiques. Un bateau de pêche, le Nausicaa, et un navire à passagers, le Hamburg, se sont déroutés sur zone. Dans le même temps, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Corsen a déployé son hélicoptère Caïman et un canot de la SNSM.

Un plaisancier héliporté

L'un des plaisanciers a été récupéré par l'hélicoptère à 02h15 pour un transfert jusqu’à Brest, avant d'être pris en charge par les pompiers à 4h24 et transporté à l’hôpital d’instruction des armées Clermont-Tonnerre de Brest. L'autre équipier a été remorqué sur le voilier par le canot de la SNSM jusqu'au port de Roscoff, dans le Finistère.