Deux poids lourds se percutent sur la RN4, deux blessés dont un grave

Deux poids lourds se sont percutés de manière frontale, sur la RN4 entre Paris et Nancy, ce matin du lundi 19 décembre, à la hauteur de Marolles, dans la Marne. L'accident a fait deux blessés : il s'agit des conducteurs de chaque véhicule. L'un d'eux, dans un état grave, est transporté vers le centre hospitalier de Reims.

Le trafic routier est perturbé dans le secteur. Les gendarmes maintiennent la circulation dans le sens de Paris vers Nancy. En revanche, dans l'autre direction, ils mettent en place une déviation par le CD51 depuis le carrefour N4/D393 vers Frignicourt, puis la D14 vers Huiron, enfin la D2 pour rejoindre la N4.

Les gendarmes et les pompiers de la Marne et des Ardennes appellent à la plus grande prudence ce matin sur les routes des deux départements. Dans les Ardennes, d'ailleurs, la préfecture a émis un bulletin de vigilance jaune à la neige et au verglas. La Marne en revanche est en vert.