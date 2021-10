Deux points de deal démantelés à Val-de-Reuil

Dans l'Eure, la police nationale a démantelé deux points de deal à Val-de-Reuil. Des stupéfiants et une arme ont été saisis lors d'une opération.

La police nationale annonce ce vendredi sur Twitter avoir démantelé "deux points de deal liés à un seul et même individu" à Val-de-Reuil (Eure) au cours d'une opération menée par des policiers eurois. Lors des perquisitions, 6,23 kilos de résine de cannabis, 114 grammes de cocaïne ont été saisis ainsi qu'un fusil à pompe, plus de cent cartouches de différents calibres et des espèces.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Depuis mars 2021, chaque citoyen peut signaler les points de deal sur "moncommissariat.fr" et en zone gendarmerie sur "ma brigade numérique". Les signalements seront ensuite transmis aux policiers et gendarmes concernés;