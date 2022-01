Deux points de deal démantelés dans la même journée et des armes saisies à Bagnols-sur-Cèze

Coup sur coup, ce mercredi, la police nationale a démantelé deux points de trafic de stupéfiants à Bagnols-sur-Cèze (Gard). Une première fois dans la journée, lors d'une opération de surveillance qui a mobilisé plus d'une vingtaine de policiers de Bagnols, la seconde dans la soirée lors d'un contrôle de voitures. De la drogue, de l'argent liquide et des armes, dont des fusils, ont été saisis.

La première affaire fait suite à une plainte pour violences avec arme sur fond de trafic de stupéfiants. la police a mis en place des surveillances pour matérialiser l’existence d’un point de deal. Une opération d’interpellations, mobilisant plus d’une vingtaine d’effectifs de Bagnols sur Cèze, assistés d’effectifs nîmois dont la brigade canine spécialisée dans la recherche en produits stupéfiants, a été mise en place pour opérer en flagrant délit. Le revendeur et la nourrice ont été arrêtés et placés en garde à vue. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi près de 1,2 kgs de résine de cannabis (en pains et pochons conditionnés pour la revente), 108 grammes d’herbe de cannabis, 40 grammes de cocaïne, 890 euros en espèces.

Le revendeur passe en comparution immédiate. La nourrice a été remise en liberté, sa,ns suite judiciaire.

Très rapidement dans la foulée, dans la nuit du 12 au 13 janvier, le contrôle d’un véhicule situé à proximité immédiate d’un point de deal a permis de saisir dans l’habitacle de 59 grammes de résine de cannabis, 2 grammes de cocaïne et 1070 euros en espèces. Le passager a pris la fuite, la police a arrêté le conducteur. très rapidement, les enquêteurs ont également réussi à identifier et arrêter

la nourrice. Les perquisitions ont permis la saisie de 3 fusils, 6 armes de poing, près de 400 munitions, environ 3,8 kgs de résine de cannabis, 342 grammes d’herbe, du matériel de conditionnement et 530 euros en espèces.

L'homme arrêté dans cette deuxième affaire, ainsi que la nourrice, doivent également passer ce vendredi en comparution immédiate.