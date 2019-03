Deux policières agressées à coups de poings lors d'une interpellation à Poitiers

Poitiers, France

Deux policières ont été agressées ce lundi après-midi en plein centre-ville de Poitiers. Un homme ivre, qu'elles étaient en train d'interpeller, s'est rebellé et les a frappées. L'une d'elles a reçu un coup de poing au visage. Le suspect qui s'est enfui après les coups a été retrouvé et arrêté. Il est en cellule de dégrisement car il avait bu.

Un témoin raconte la scène

Il est 18h04 ce lundi soir, deux agents de la police municipale en patrouille près du palais de justice de Poitiers aperçoivent un homme en état d'ébriété, au niveau du 2 de la rue Boncenne. Les deux policières tentent une interpellation avec fouille. Mais l'individu se rebelle et assène un violent coup de poing au visage à l'une des gardiennes de la paix. Il frappe les deux agents qui se retrouvent à terre avant de prendre la fuite.

Au moins deux grammes d'alcool par litre de sang

Un riverain, témoin de la scène, alerte immédiatement la police et quelques minutes plus tard, un équipage repère le suspect. L'homme est arrêté. Il présente une alcoolémie de plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang. Il a été placé en cellule de dégrisement et sera mis en garde à vue lorsqu'il sera en mesure d'être auditionné. Les deux policières, elles, ont été hospitalisées. On ignore la gravité de leurs blessures.