Deux policiers ont voulu calmer un homme gardé à vue ce samedi 3 février au commissariat de Béziers. Ils ont été frappés au visage et à la poitrine, l'un d'eux mordu jusqu'au sang par leur agresseur.

Béziers, France

"Les policiers sont devenus de vrais défouloirs pour certains voyous, cela ne peut plus durer de la sorte". Ce sont les mots de l'Unité SGP Police Force Ouvrière après l'agression de deux policiers, samedi 3 février au sein du commissariat de Béziers.

Mordu jusqu'au sang

Ces deux policiers bittérois ont voulu calmer un homme en garde-à-vue en train de dégrader sa cellule. Mais une fois à l'itnérieur, les deux agents reçoivent des coups de pieds et des coups de poings au visage et la poitrine. L'un d'eux est même mordu jusqu'au sang par l'agresseur. Il a du être transporté vers l'hôpital.

Dans un communiqué, le syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière demande au Ministre de l’Intérieur et au Garde des Sceaux "de prendre acte de l’augmentation des violences et tentatives d’homicides contre les policiers et que des peines exemplaires soient prononcées à l’encontre des auteurs de celles-ci."