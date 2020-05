Deux policiers belfortains blessés dans une course poursuite en voiture

L'accident a eu lieu vers 6H40, place Yitzhak Rabin à Belfort, le grand carrefour situé entre la Caisse d'Epargne, le Faubourg de Montbéliard et l'avenue Jean Jaurès. Un véhicule de la police nationale a heurté une voiture, lors d'une course poursuite dont on ne connait pas encore les raisons.

Deux policiers blessés

Dans la collision, deux fonctionnaires de police ont été légèrement blessés. L'un d'eux a été transporté à l'hôpital Nord Franche-Comté car il se plaignait du dos. La conductrice de la deuxième voiture a été, elle aussi, légèrement blessée. Ce deuxième véhicule impliqué n'est pas celui que poursuivait les policiers. Il n'y a pas eu d'interpellation.

L'avenue Jean Jaures a été coupée à la circulation pendant un moment. Du mobilier urbain a aussi été endommagé.