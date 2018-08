Deux policiers de la Brigade Anti-Criminalité ont été blessés lors d'une intervention, dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 août, à Tours. C'est le contrôle de deux individus sur un scooter qui a mal tourné. Un mineur de 15 ans a été interpellé avec une arme de poing, du cannabis et de 400 euros.

Indre-et-Loire, France

2 policiers de la Brigade Anti-Criminalité ont été légèrement blessés lors d'une intervention, dans la nuit de mardi à mercredi, à Tours. Il est environ minuit et demi lorsque les policiers aperçoivent deux individus qui circulent sans casque, sur un scooter, place de la Liberté. Quand les agents lui demandent de s'arrêter, le conducteur perd le contrôle du deux roues et s'enfuit en courant, après avoir jeté une arme de poing qu'il avait sur lui. Le policier le rattrape, le maîtrise, mais prend au passage un coup violent sur un genou.

Une policière traînée sur plusieurs mètres en tentant d'arrêter le scooter

Pendant ce temps, le passager du scooter remonte sur le deux roues et redémarre : la policière qui tente de l'arrêter est traînée sur quelques mètres avant de lâcher prise. Elle souffre de contusions. Le jeune homme arrêté est âgé de 15 ans et déjà connu des services de police : Outre l'arme, il avait sur lui 400 euros en liquide et un peu de cannabis. Il a été placé en garde à vue. En revanche, la police n'a retrouvé ni le passager, ni le scooter, qui s'avère avoir été volé.