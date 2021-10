Deux policiers blessés après une tentative de cambriolage du bar-tabac de Bassens, près de Bordeaux

Une tentative de cambriolage a eu lieu ce dimanche soir à Bassens, dans l'agglomération bordelaise. La pharmacie de garde a alerté les forces de l'ordre alors que deux individus cagoulés tentaient de forcer l'entrée du bar-tabac situé à côté de la mairie. Les policiers se sont rendus rapidement sur les lieux et ont écourté le cambriolage en mettant en fuite les deux malfaiteurs. Bien décidés à s'enfuir, ils sont repartis à toute vitesse au volant de leur berline, pris en chasse par les policiers de la Bac (brigade anti-criminalité). Ces derniers ont mis en place un barrage avec une voiture en travers de la chaussée et un échappatoire, c'est-à-dire une partie de la route laissée libre pour éviter de blesser des agents de police.

Le véhicule endommagé des policiers, ce dimanche soir à Bassens. - Alliance Police nationale

D'après Sylvain Charenat, secrétaire départemental du syndicat Alliance en Gironde, "ils n'ont pas hésité à forcer le barrage en fonçant sur notre véhicule". Il dénonce une "intention délibérée de blesser des policiers. On voit qu'il y a une montée de la violence dans nos interventions". Dans un communiqué, le syndicat Alternative Police Nouvelle-Aquitaine évoque une "chronique malheureusement ordinaire d'un métier pas ordinaire". Les deux policiers qui avaient pris place dans le véhicule ont été blessés et hospitalisés. D'après Sylvain Charenat, ils sont sortis du CHU Pellegrin ce lundi matin. Seul l'un des deux, un homme de 23 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Son complice était toujours en fuite ce lundi midi.