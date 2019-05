Deux policiers blessés après une violente interpellation à Montpellier

Montpellier, France

Ce jeudi 9 mai, vers 15h45, deux policiers ont surpris un jeune homme en pleine transaction de produits stupéfiants, dans le quartier Plan Cabanes à Montpellier.

Plusieurs jours d'ITT

L'homme, âgé de 22 ans, était déjà défavorablement connu des services de police. Il s'est rebellé violemment contre les deux agents lors de son interpellation et leur a porté plusieurs coups de coude et de poing. Bilan : le visage en sang, des côtes fracturées et une suspicion de fracture au poignet pour l'un des policier, une entorse au majeur pour l'autre. Ils bénéficient respectivement de cinq et un jours d'ITT.

Le jeune trafiquant a été placé en garde à vue. Environ 200 grammes de résine de cannabis, 200 euros en petites coupures, un couteau et de multiples téléphones ont été retrouvés sur lui.

Alliance Police demande des réponses pénales adaptées

S'il a reconnu détenir la drogue "pour sa consommation personnelle", il ne reconnaît pas les violences qu'il a commises. Selon lui, il n'a pas vu qu'il s'agissait d'agents de police, il a agi "par réflexe".

Le syndicat Alliance Police a réagi. Il déplore des réponses pénales inadaptées et réclame le retour aux peines planchers en cas d'agression de policiers.