Deux policiers blessés en gare de Saint-Malo : cinq personnes en garde-à-vue

Cinq personnes sont en garde-à-vue ce mardi, après les coups échangés en gare de Saint-Malo la veille entre un groupe de jeunes et des policiers hors service. Deux fonctionnaires ont été blessés.

Une bagarre a éclaté en gare de Saint-Malo lundi après-midi. Alors que le TER en provenance de Rennes était à l'arrêt près de Dol-de-Bretagne suite à un incident, des policiers hors service de la région parisienne ont demandé à un groupe de jeunes de faire moins de bruit dans le train et les insultes ont fusé. Une fois à quai à Saint-Malo, la situation a dégénéré, il y a eu des échanges de coups et deux policiers ont été blessés. L'un d'eux a le nez cassé, l'autre la lèvre ouverte, entraînant pour chacun plus de 8 jours d'ITT (Incapacité temporaire de travail).

Des renforts de Saint-Malo ont interpellé cinq personnes au total dont quatre mineurs actuellement en garde-à-vue pour violences en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique et une jeune majeure pour outrage à agent et usage de stupéfiants.

Les policiers voyageaient à bord du train dans le cadre d'un dispositif leur permettant de circuler gratuitement ou à moindre coût en échange d'assurer la sécurité si besoin. Dans ce cas, les fonctionnaires portent leur brassard et arme de service.