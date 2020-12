Deux policiers blessés lors d'une intervention à Anglet pour un différent familial

Un repas de famille qui tourne mal. Voilà l'histoire qui s'est déroulée dans la nuit du lundi 28 décembre au mardi 29 décembre 2020. Les policiers du commissariat de Bayonne ont du intervenir dans un appartement d'Anglet où un repas trop arrosé a viré à la foire d'empoigne. Deux fonctionnaires ont été légèrement blessés par le locataire ivre.

Un différent familiale sur fond d'alcool

IL est presque minuit. Le repas se termine dans un appartement de la rue des 5 cantons. La soirée a été bien arrosée. Un différent familial va mettre le feu aux poudres. Le ton monte. Le locataire va alors saisir à la gorge l'une des convives. il est 23h45 lorsque les policiers sont alertés et arrivent sur les lieux quelques minutes plus tard. L'homme est passablement énervé et prend alors à partie les policiers. Il refuse d'abord d'enlever les mains de ses poches, puis se place dans une position d'intimidation comme s’il voulait attaquer les forces de l'ordre.

Utilisation du Tazer pour maîtriser l'individu ivre

L'acte de rébellion est caractérisé. Deux policiers sont légèrement blessés. L'un à l’épaule et l'autre au genou. Pour maîtriser l'individu les fonctionnaires utilisent le P.I.E (pistolet a impulsion électrique), autrement dit, le Tazer. L’individu a été finalement placé en garde-à-vue.