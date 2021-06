Deux policiers de la Bac de Dax agressés à coups de matraque par des mineurs lors d'une interpellation

Deux policiers de la Bac de Dax ont été violemment agressés par un groupe de mineurs dans la nuit de ce samedi 26 juin au dimanche 27. Un peu avant minuit, ils repèrent deux conducteurs de scooter au comportement dangereux. L'un d'eux fait des roues-arrières, l'autre a une plaque d'immatriculation non conforme. Les officiers tentent alors de les interpeller mais les jeunes refusent d'obtempérer. Début d'une course-poursuite dans les rues de Dax qui mène les deux policiers allée des Baignots juste derrière le casino.

Les deux conducteurs sont repérés parmi un groupe d'une dizaine d'autres jeunes. Nouvelle tentative d'interpellation qui cette fois tourne mal : l'un des policiers est poussé au sol et roué de coups de pieds, de poings et de coups de casques. Sa matraque télescopique lui est subtilisée et servira d'arme pour continuer de le violenter. Violemment blessé au crâne et au visage, ses blessures lui vaudront neuf points de suture.

Le deuxième policier est aussi pris à partie et violemment bousculé. Cette scène "d'une rare violence", souligne le procureur de Dax, ne s'arrête que lorsqu'un troisième policier intervient.

L'un des jeunes est interpellé dans la foulée. Trois autres le seront dans les heures qui suivent. Les quatre mineurs sont âgés de 16 à 17 ans et ne sont pas connus des services de police. Les investigations se poursuivent pour identifier les autres participants.

En état de choc, les deux policiers se sont vu prescrire deux jours d'Interruption Temporaire de Travail.

Le procureur de Dax a ouvert une information judiciaire pour violences avec trois circonstances aggravantes : en groupe, sur personne dépositaire de l'autorité publique et avec armes. Des faits passibles de 7 ans d'emprisonnement. Les quatre mineurs ont été présentés à un juge d'instruction ce lundi après-midi.