Deux agents de la Bac Nuit de Tarbes ont reçu sur leur téléphone professionnel un appel, puis une quinzaine de SMS menaçants, avec des détails précis sur leur vie privée. Une enquête est en cours et le syndicat Alliance Police 65 espère une réponse "ferme et adéquate" de la justice.

Deux policiers de Tarbes harcelés et menacés de mort par SMS

À 21 heures ce vendredi soir, au moment de prendre leur permanence, deux policiers de la Bac (Brigade anti-criminalité) Nuit de Tarbes ont reçu un premier appel, d'un numéro non masqué, confus. Une quinzaine de SMS très menaçants, adressés personnellement à ces agents là, ont suivi. Avec des détails précis sur leur vie privée. "Venir chercher sur un téléphone professionnel des policiers en les menaçant de la sorte, c'est inédit dans les Hautes-Pyrénées", regrette Pierre Pailhon, représentant du syndicat Alliance Police 65.

Des allusions à leur famille, leur adresse, leur véhicule personnel

"Les messages comportaient des éléments sur leur domiciliation, les communes où ils vivent, la marque et le type de leur véhicule personnel, des allusions à leurs enfants voire à leur activité sportive. Avec des menaces de mort très violentes : de les faire exploser, de les brûler avec des mortiers", indique le syndicaliste. "C'est très dur pour eux et pour leurs familles".

Selon Pierre Pailhon, cela "dénote, comme d'habitude, ce que l'on voit à l'échelle nationale : un réel sentiment d'impunité de la part des voyous qui n'ont plus peur de la police, ni de la justice". Une enquête est en cours et Alliance Police 65 espère une réponse pénale "ferme et adéquate" de la justice contre les auteurs de ces messages.