Deux policiers lavallois roués de coups lors d'une interpellation pour conduite sans permis

La police de Laval a été confrontée à une interpellation violente dans la nuit du samedi 6 août au dimanche 7 août. Il est 2h30 quand ils font signent à un véhicule de s'arrêter au niveau d'un rond-point à Changé pour un banal contrôle routier. À bord de la voiture, se trouvent deux hommes qui décident de prendre la fuite à pied. Deux policiers les rattrapent mais le conducteur et le passager se débattent lors de l'interpellation. Un de policiers est mordu jusqu'au sang sur l'avant-bras, ils sont roués de coups. Un médecin les a examinés : ils ont reçu deux jours d'Incapacité temporaire de travail (ITT).

Un homme de 25 ans en situation irrégulière

Finalement, seul le conducteur du véhicule est placé en garde-à-vue. Les policiers se rendent en fait compte rapidement qu'il n'a pas de permis de conduire et qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français. Le passager, lui, n'a fait que monter dans la voiture et a été auditionné comme témoin. L'automobiliste de 25 ans a été jugé dès le lendemain pour conduite sans permis et rébellion. Le jeune homme a expliqué qu'il a pris peur en voyant les policiers, comme il était sans papier. Il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis. Il a également été assigné à résidence en attendant qu'une décision judiciaire soit prise concernant sa situation irrégulière.