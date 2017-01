Deux policiers légèrement blessés par un voleur de voiture à Avignon

Deux policiers ont été blessés dans la caserne des pompiers d'Avignon jeudi au petit matin. C'est un voleur de voiture qui leur a foncé dessus pour s'échapper.

C'est à Saint-Ruf, un quartier avignonnais troué par les travaux du tramway que l'affaire débute. Devant la boulangerie l'Epi d'Or, la fourgonnette du boulanger est stationnée, en marche, le boulanger charge le véhicule pour préparer sa tournée.

La fourgonnette est volée. Le voleur prend la direction de la Rocade. Là, la voiture est prise en chasse par la police, le fuyard se réfugie à Fontcouverte, sur le parking - fermé - de la caserne des pompiers.

L a patrouille arrive, les policiers, un homme et une femme en descendent. Le voleur tente de s'échapper et fonce sur les agents d'une quarantaine d'années, qui tirent pour dévier sa trajectoire, en vain. La voiture les percute, ils sont bousculés, légèrement blessés. La policière souffre du dos et des cervicales, son collègue a une épaule luxée.

La voiture a été retrouvée accidentée près du lac de St-Chamand, mais pas son conducteur, évidemment recherché.