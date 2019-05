Deux policiers municipaux de Marseille ont été mis en examen après avoir tiré sur un suspect qui refusait d'obtempérer et a été grièvement blessé. Une information révélée par nos confrères de La Provence.

Marseille, France

Les deux policiers ont été "mis en examen pour violences volontaires avec arme ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours", et ont été "placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de porter ou de détenir une arme et d'entrer en contact avec la victime". Les faits se sont déroulés le dernier dimanche d'avril sur un boulevard : le suspect au volant d'une voiture, a cherché à s'enfuir, faisant notamment une marche arrière en direction des policiers. Il a été blessé grièvement par balles à la gorge et au bras. Interrogée par l'AFP, la mairie de Marseille a indiqué "ne pas souhaiter commenter une enquête en cours".