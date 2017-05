Deux policiers portent plainte après la manifestation anti Macron de dimanche à Tours

Les forces de l'ordre se disent victimes d'insultes, et reçoivent crachats menaces de mort de la part de deux individus âgés de 39 ans et 31 ans.

A Tours, deux policiers portent plainte après la manifestation contre l'élection d'Emmanuel Macron dimanche et qui a rassemblé une centaine de personnes. Les forces de l'ordre se disent victimes d'insultes, reçoivent des crachats et des menaces de mort de la part de deux individus. Le premier, un homme de 39 ans, connu de la police et alcoolisé dimanche soir. Le deuxième, un homme de 31 ans.

Une heure seulement après l'annonce de la victoire du candidat d'En marche dimanche soir, une petite centaine de manifestants se sont rassemblés à l'appel de plusieurs mouvements d'extrême-gauche pour dénoncer la politique proposée par Emmanuel Macron