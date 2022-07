Deux policiers suspendus pour avoir aspergé un homme de gaz lacrymogène au Bourget

Deux fonctionnaires de police ont été suspendus suite à la diffusion d'une vidéo. On y voit un homme aspergé de gaz lacrymogène par un équipage dans une voiture de police. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 14 au 15 juillet au Bourget (Seine-Saint-Denis).

Les deux policiers suspendus font partie du commissariat d'Epinay-sur-Seine. Ils étaient venus en renfort d’un autre équipage pris à partie au Bourget, dans le cadre des violences urbaines dans la nuit du 13 au 14 juillet 2022, explique une source policière.

l'IGPN saisie

À la suite de la publication de la vidéo, la préfecture de police de Paris a saisi l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). "Les fonctionnaires une fois identifiés feront l'objet d'une suspension", avait précisé la préfecture de police dans un communiqué.

L'IGPN a également été saisie par le procureur de la République de Bobigny d'une enquête pénale pour violences avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique.

Dans la vidéo, on peut voir un véhicule de police reculer et s'avancer de nouveau pour s'arrêter à hauteur d'un homme sur un trottoir, tenant des sacs dans les mains. Un membre de l'équipage l'asperge à bout portant de gaz lacrymogène. La voiture de police redémarre tout de suite après en laissant l'homme seul. On le voit crier et s'écrouler au sol par la suite.