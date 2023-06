Deux pompiers charentais partent combattre les feux de forêts au Canada

Jean-Baptiste Précigout et Christophe Boury participent au détachement français d'une centaine de sapeurs-pompiers professionnels et de sapeurs-sauveteurs de la Sécurité Civile, qui partent ce jeudi de Marseille, direction le Québec pour lutter contre les mégafeux de forêts qui sévissent de l'autre côté de l'Atlantique. Plus de deux millions d'hectares ont déjà brûlé, et 160 feux sont toujours hors de contrôle.

"Donner de notre temps et de notre sueur" (Christophe Boury)

A 34 ans, Jean-Baptiste Précigout est sapeur-pompier professionnel à l'école départementale du feu à Jarnac. Pompier volontaire à partir de 2005, puis professionnel depuis 2009, il a l'expérience des feux de forêts : dans la région de Perpignan en 2009, puis dans le Var en 2017. A 52 ans, Christophe Boury est pompier au centre de secours d'Angoulême, depuis 1986. Ils ont tous les deux été sélectionnés pour partir sur le front des feux de forêts canadiens, en fonction de leur âge, de leur expérience, et de leur condition physique. Ils vont prendre la relève de leurs homologues canadiens, qui sont épuisés.

