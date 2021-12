Deux pompiers de passage au secours d'un blessé de la route à Bagnols sur Cèze

Un seul véhicule qui roulait à grande vitesse à Bagnols sur Cèze est en cause dans l'accident qui s'est produit tôt ce mercredi matin chemin du Haut-Castel en dehors de l'agglomération bagnolaise. Un homme a été blessé, et il a d'abord été secouru par deux sapeurs pompiers de passage par hasard sur les lieux. Il a ensuite fallu l'assistance de trois véhicules pour le tirer d'affaire. Il a été aussitôt hospitalisé. la gendarmerie nationale et le service départemental des routes ont sécurisé les lieux.