Deux pompiers sauvent deux bébés attachés dans leur poussette tombée dans le port de Cavalaire

Quai Marc Pajot à Cavalaire, samedi après-midi ensoleillé. Deux Varois entendent le grand plouf et tout de suite ils appliquent les gestes qui sauvent. Gwenaël et Alban, sapeurs-pompiers volontaires, étaient en repos en train de nettoyer leur bateau et ils n'hésitent pas une seconde. Ils plongent pour repêcher une poussette qui s'apprête à sombrer. Une double poussette avec deux bébés attachés, piégés, tombés à l'eau, heureusement sur le dos. Cela laisse le temps aux deux hommes de les détacher et de les sortir de l'eau. Les jumeaux de 24 mois ont été ensuite pris en charge par toute une chaîne de solidarité, avec une escale à la capitainerie. Et la maman sous le choc a pu être réconfortée.

Apprendre les gestes qui sauvent

Du côté du SDIS - service départemental d'incendie et de secours - du Var, l'officier de permanence insiste pour saluer ces deux éléments "héroïques". "Mais c'est aussi la preuve que nous pouvons tous être des héros au quotidien à condition d'être formés aux gestes qui sauvent". Les deux sauveurs du jour n'ont pas hésité, ils ont appliqué des gestes efficaces et sûrs car ils ont suivi des formations aux premiers secours.