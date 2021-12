Deux pompiers de Béziers suspectés d'avoir fourni un faux pass sanitaire, le parquet ouvre une enquête

L'État ne plaisante pas avec les faux pass sanitaires. En posséder est un risque qu'il ne faut pas prendre à la légère. Les conséquences peuvent-être lourdes. Les contrevenants encourent jusqu'à 5 ans de prison et 375.000 euros d'amende. Pourtant, ce document falsifié est en vogue depuis cet été 2021 après les annonces gouvernementales, contraignants certains professionnels à se faire vacciner pour pouvoir exercer (loi du 5 août 2021 relative à a gestion de la crise sanitaire). Autrement dit, le précieux sésame est obligatoire depuis septembre pour pouvoir travailler et éviter la suspension d'activité et donc de revenu pour le personnel de santé notamment.

Mais par crainte d'effets indésirables du vaccin sur leur santé, certains ont pris le risque de fournir de faux documents. A ce jour, 400 enquêtes ont été ouvertes en France pour traquer les contrevenants et démanteler des réseaux de faux pass sanitaires. Vendredi dernier, une femme, porteuse de l’un d'eux, est décédée du Covid-19 à l’hôpital de Garches dans les Hauts-de-Seine en région Île-de-France.

Deux pompiers Héraultais suspendus

Dans l'Hérault, deux pompiers de la caserne de Béziers sont suspendus depuis une quinzaine de jours par leur hiérarchie. Ces professionnels sont suspectés d'avoir fourni de faux documents pour pouvoir exercer. Une plainte a été déposée à leur encontre. Selon nos informations, l'un d'entre eux se serait vanté d'avoir pu obtenir un pass, mais sans vaccination. Autrement dit une injection dans le coton. Sur les réseaux sociaux, les propositions moyennant finances ne manquent pas. L'un et l'autre ne seraient pas favorables à cette vaccination contre le Covid. Voilà pourquoi leurs supérieurs ont douté des documents fournis. Il s'agit de pompiers professionnels. Cette affaire embarrassante est prise très au sérieux par le parquet de Béziers ayant déjà poursuivi en justice au début du mois de décembre, une infirmière et un personnel de l'éducation nationale dans le Biterrois.

Les plaintes, déposées initialement au commissariat de Béziers sont finalement instruites à la demande du Procureur de la république par la compagnie de gendarmerie de Béziers. Les suspects n'habitent pas Béziers. Pour l'instant, pas de commentaire à la caserne des pompiers, ni du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Hérault. L'affaire est sensible. "Des vérifications doivent être réalisées'', précise Kléber Mesquida qui confirme à France Bleu Hérault, les suspensions provisoires. ''Si les faits sont avérés, c'est inacceptable d'entendre des choses pareilles'' dixit le président du Conseil départemental, ''qui plus est chez un pompier dont la mission est de sauver''.

Mais ces pompiers sont-ils les seuls dans l'Hérault à avoir bénéficier d'un faux ? Et en Occitanie ? Si les faits sont confirmés, comment ont-ils pu obtenir se les procureurs ? C'est ce que les enquêteurs doivent déterminer.

Selon nos informations un sapeur pompier professionnel du centre d'alerte de Montpellier a été placé récemment en garde à vue pour fraude.