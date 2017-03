Deux poneys égorgés

A Valdivienne, les propriétaires de deux "shetland" ont porté plainte suite à l'attaque jeudi dernier par des chiens de leur deux petits poneys

Un véritable massacre. Les deux équidés ont été égorgés, l'un d'eux a mémé été éventré. Agonisant, les propriétaires des shetland n'ont eu d'autre choix que de les euthanasier. Les auteurs sont connus. Il s'agit d'un malinois et d'un labrador appartenant à des habitants de la commune fraichement arrivés. Deux chiens qui depuis ont multiplié les sorties. Deux poulaillers en ont fait les frais et plusieurs habitants en ont peur selon le maire.

Une plainte déposée

Cette situation agace considérablement le maire de Valdivienne qui est déjà intervenu à plusieurs reprises auprès des propriétaires de ces deux chiens. Il espère cette fois que ceux ci ne divagueront plus et ne causeront plus de dommages. En tout cas, une plainte a été déposée. L'office national de la chasse et de la faune sauvage instruisent le dossier qui sera ensuite transmis au parquet de Poitiers.

Le ras le bol du maire

Au delà ce cette situation particulière, la divagation des chiens est un véritable souci pour les maires. A Valdivienne, Michel Bigeau estime à une bonne quinzaine le nombre de fois ou il est appelé chaque année suite à des signalements de chiens errants. "A chaque fois, nous sommes tenus pas la loi d'intervenir et de tenter de capturer l'animal puis de le placer dans notre chenil" souligne le maire qui ajoute que cela mobilise des moyens et que cela coute de l'argent.