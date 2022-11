Deux Porsche contrôlées en excès de vitesse sur l'autoroute A40

Deux conducteurs de Porsche se sont fait retirer leur permis ce samedi. Ils ont été contrôlés en excès de vitesse par les gendarmes du peloton motorisé de Saint-Julien-en-Genevois. Tous les deux roulaient sur l'autoroute A40 en direction de Mâcon.

ⓘ Publicité

Le premier conducteur a été contrôlé à 180 km/h au lieu de 110, et le second à 151 au lieu de 100, puisque ce commercial de 36 ans, accompagné de sa femme et de ses enfants, était encore en permis probatoire et devait théoriquement rouler 10 km/h en dessous de la vitesse autorisée. Une des Porsche, celle du premier conducteur, un chef d'entreprise de 48 ans qui habite Allonzier-la-Caille, a été emmenée à la fourrière.