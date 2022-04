Deux propriétaires à Marseille condamnés à quatre mois de prison ferme pour mise en danger de la vie d'autrui

Deux propriétaires d’un immeuble du centre-ville de Marseille ont été condamnés à huit mois de prison, dont quatre mois ferme pour mise en danger de la vie d'autrui. Il s'agit d'un maçon et d'un expert-comptable associés au sein d'une SCI, ils devront aussi payer une amende de 15.000 euros.

L'alerte avait été donnée par un locataire à Marseille en novembre 2018, quelques jours seulement après le drame de la rue d'Aubagne, qui a fait huit morts dans l'effondrement de deux immeubles. L'immeuble en question, situé au 102 boulevard de la Libération dans le 4e arrondissement avait alors été évacué et la pizzeria installée au rez-de-chaussée fermée. Les deux propriétaire : un maçon et un expert-comptable associés au sein d'une SCI, principale propriétaire ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Marseille pour mise en danger de la vie d'autrui. Tous les deux écopent d'une peine de huit mois de prison dont quatre avec sursis, la partie ferme étant à purger à domicile sous surveillance électronique.

Les deux hommes devront en plus s'acquitter d'une amende de 15.000 euros, soit le maximum possible, qui a été retenu "au regard de leurs motivations financières et de leur patrimoine conséquent". Leur société civile immobilière (SCI) a été condamnée à une amende de 75.000 euros.

Des travaux non réalisés

Depuis des années, des fissures étaient apparues sur les façades et dans les appartements ce qui entrainait un basculement de l'immeuble vers l'avant. Un expert désigné par le tribunal administratif avait estimé que l'immeuble devait être démoli, finalement les propriétaires avaient obtenu des subventions publiques publiques pour effectuer des travaux (400.000 euros). Mais le tribunal a souligné que les travaux d'envergure pour la sécurité n'avaient pas été réalisés. Les travaux et l'entretien n'étaient réalisés qu'a minima, ont noté les juges.