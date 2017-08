Deux quartiers privés d'eau potable à Dijon

Les quartiers Marcs d'Or et Fontaine Sainte Anne à Dijon se sont retrouvés privés d'eau potable ce mardi suite à une rupture de canalisation de 15 cm. Le groupe Suez prévoit un rétablissement de l'alimentation dans le cours de la journée.

Suite à une rupture de canalisation de 15 cm de diamètre survenue en début de matinée de ce mardi 29 août 2017, rue des Marcs d’Or à Dijon, l’alimentation en eau potable dans les quartiers Marcs d’Or et Fontaine Saint-Anne est fortement perturbée. Les équipes d’intervention de SUEZ se sont immédiatement mobilisées en nombre afin de réparer cette canalisation dans les meilleurs délais. Les travaux de terrassement et de réparation ont débuté et devraient permettre le rétablissement de l’alimentation en eau potable dans la journée.

Pour plus d'information, les habitants peuvent contacter SUEZ au 0 977 408 408 (appel non surtaxé).

Dans l’Est de la France, SUEZ distribue l’eau potable plus de 2,4 millions d'habitants, dépollue les eaux usées de 1,8 million d'habitants et emploie 1.200 collaborateurs dans les 18 départements des régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est.