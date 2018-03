Deux Quimpérois de 18 ans ont été condamnés au Mans à un an de prison dont huit mois avec sursis et une amende de 17 838 euros, pour transport de stupéfiants ce lundi.

Sarthe, France

Ni l'un ni l'autre n'avaient eu d'ennuis avec la justice jusqu'ici. Ils ont été arrêtés jeudi dernier à un péage à La Ferté-Bernard (sur l'A11 entre Paris et le Mans) avec près de deux kilos de pollen de cannabis dans le coffre.

"Mes parents vont me tuer"

Les chiens des douaniers ont tout de suite repéré ce qu'ils transportaient. La voiture appartenait au père du conducteur, un étudiant en BTS (qui n'était pas en cours car il venait d'être exclu pour 2 semaines suite à une altercation). Il a expliqué aux douaniers qui l'ont arrêté, puis aux gendarmes, ne pas savoir ce qui était dans son coffre et avoir voulu "rendre service" à un ami.

Cet ami, qui était donc passager, est également né en 1999 et travaille dans une chaîne de pizzerias. C'est lui qui avait proposé cet aller-retour à Paris, en réalité à Sartrouville. Il reconnaît avoir pris en charge la drogue dans le hall d'un immeuble pour la transporter jusqu'en Bretagne (la drogue était destinée à la région quimpéroise). Il a refusé de dire qui avait fourni la drogue et à qui il devait la remettre. Il devait toucher à son retour à Quimper 1 000 euros pour ce convoi et "comptait partager" avec le conducteur.

Le véhicule a aussi été confisqué, au grand dam de l'étudiant : "Mes parents vont me tuer".

*Les 17 838 euros correspondent à l'évaluation par la douane de la valeur de la drogue à la revente, à raison de 9 euros le gramme.