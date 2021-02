Deux quinquagénaires cultivateurs de cannabis interpellés dans le Finistère

Deux hommes de 50 et 51 ans qui cultivaient du cannabis chez eux ont été interpellés par la police de Brest en début de semaine. Dans ces deux affaires distinctes, d'importantes quantités d'herbe et une centaine de pieds ont été saisis et détruits, ainsi que la totalité du matériel de culture.