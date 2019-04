Deux nouveaux radars incendiés en Ille-et-Vilaine

Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, France

Deux nouveaux radars ont été incendiés dans la nuit de mardi à mercredi dans le nord du département d'Ille-et-Vilaine.

Le premier radar a été incendié sur la D137 entre Rennes et Saint-Malo à hauteur de Chateauneuf d'Ille-et-Vilaine. Le second pas très loin sur la D176 entre Pontorson et Dinan à hauteur de Miniac-Morvan.

A chaque fois et comme souvent, des pneus ont été installés autour des radars pour les incendier. Les faits ont eu lieu entre 22h et 23h.

Les gendarmes ont ouvert une enquête.