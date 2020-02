Deux randonneurs belges secourus dans la tempête sur le massif de l'Aigoual

Valleraugue, France

Les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus mardi soir pour secourir deux randonneurs de nationalité belge égarés dans le massif de l'Aigoual, dans la zone bien connue des 4.000 Marches à Valleraugue. À l'arrivée de la nuit, les deux jeunes gens se sont retrouvés bloqués par des barres rocheuses, avec l'impossibilité de continuer sans danger.

En survolant le secteur à bord de l'hélicoptère de la Sécurité civile, les sapeurs pompiers du GRIMP, spécialisés dans les interventions en milieu périlleux, les ont localisés mais les conditions de vent fort n'ont pas permis un treuillage. Une première caravane de sauveteurs a ensuite tenté de les rejoindre par voie terrestre mais, compte tenu des difficultés de progression, une deuxième équipe du GRIMP a été envoyée en renfort.

Sains et saufs

Le vent faiblissant vers minuit, une deuxième tentative de treuillage par hélicoptère a été organisée et a permis d'extraire les deux jeunes randonneurs, non blessés, alors quela tourmente de neige s'installait. La mission s'est achevée dans la nuit de mardi à mercredi vers 2h du matin. Elle a duré sept heures et a mobilisé 25 hommes à bord de 10 véhicules.