Deux randonneurs blessés par un chasseur sur un sentier à Urrugne

L'accident s'est déroulé sur le chemin Choldoko Gaina au sud ouest de la commune d'Urrugne. C'était le dimanche 18 septembre vers 9h30. Un père de 56 ans et sa fille âgée de 30, originaires de Saint-Jean-de-Luz, se promènent depuis une heure en pleine nature. Ils croisent un chasseur qui traverse le chemin pour s'engouffrer dans les bois. Muni d'un fusil de chasse calibre 12 semi-automatique, il tire sur une caille, qui s'envole. Le tir va atteindre les promeneurs 30 mètres plus loin, alors qu'ils se trouvent toujours sur le sentier.

ⓘ Publicité

Immédiatement, le chasseur âgé de 40 ans et qui réside à Biriatou, se précipite vers ses victimes pour leur porter secours. Mais c'est par leurs propres moyens que le père et sa fille se rendent à la polyclinique de Saint-Jean-de-Luz. Le papa a été touché par trois plombs dans le bas du dos. Sa fille a été plus gravement blessée : 19 impacts. Elle a dû être opérée, et deux plombs ne pourront jamais lui être retirés.

Les victimes refusent de déposer plainte

En dépit de la gravité des faits, ni le père ni sa fille ne veulent déposer plainte. S'appuyant sur la main courante, la commissaire de Saint-Jean-de-Luz, Cécile Contet, va alerter le procureur de la République de Bayonne.

Ce vendredi 14 octobre, le chasseur a été auditionné par les policiers luziens, avec des policiers de l'environnement et des agents de la biodiversité. Il a reconnu des manquements dans sa pratique de la chasse et des erreurs au moment des faits. Le chasseur a pu regagner son domicile, mais sera traduit devant le tribunal de police début 2023. Il devra répondre de blessures involontaires.