Deux randonneurs coincés sur une crête au Pic des Sarradets

La photo est impressionnante : deux randonneurs se sont retrouvés coincés ce dimanche sur une crête au Pic des Sarradets, à côté du cirque de Gavarnie. Ils ont été hélitreuillés.

Une belle frayeur pour deux randonneurs, un homme de 59 ans et une femme de 49 ans ce dimanche vers 11h. Ils se sont retrouvés coincés sur une crête au Pic des Sarradets. Un hélicoptère est venu les chercher.

Des randonneurs perdus

Les deux marcheurs se sont en fait perdus, et se sont retrouvés bloqués sur cette crête. Heureusement ils avaient du réseau et ont pu appeler les secours avec leur téléphone portable. L'hélicoptère des CRS de Gavarnie est parti les chercher. Les deux randonneurs n'avaient pas de baudrier, ce qui a compliqué la tâche aux secouristes, mais ils s'en sortent indemnes.

Attention aussi l'été

L'été est la haute saison pour les secours en montagne, avec beaucoup plus d'interventions qu'en hiver. Il faut donc rester très vigilant: regarder la météo avant de partir, bien se renseigner sur l'itinéraire, partir de préférence à plusieurs et surtout partir avec l'équipement adapté. C'est le plus souvent l'origine des accidents en période estivale.