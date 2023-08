Deux randonneurs égarés, retrouvés après une nuit de recherches dans le Gard

C'est à la demande de la gendarmerie que les pompiers du Gard sont intervenus ce mardi soir pour une recherche de personnes à Saint-Jean-du-Gard. Un homme de 55 ans et sa fille de 12 qui s'étaient égarés lors d'une randonnée. Un important dispositif a aussitôt été mobilisé : une équipe de secours en milieu périlleux (GRIMP), quatre chiens de l'unité spécialisée cynotechnique ainsi qu'un drone. Au total, 21 sapeurs pompiers et six gendarmes. La zone de recherche était escarpée, avec une végétation dense, ce qui a compliqué la tâche des sauveteurs. Les deux touristes ont été localisés ce mercredi matin à 7h30 par les pompiers. Le père et sa fille, fatigués mais indemnes ont été hélitreuillés par l'hélicoptère DRAGON 48 de la sécurité civile. Leur état n'a pas nécessité d'hospitalisation.

Prudence avant de partir en randonnée

Les pompiers du Gard rappellent aux touristes en vacances dans le Gard, la nécessité de préparer leur randonnée et d'emprunter uniquement les sentiers balisés. Il est également nécessaire de prévenir un proche avant le départ.