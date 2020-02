Deux randonneurs perdus sur le massif du Caroux retrouvés grâce à un drone des pompiers

Les sapeurs-pompiers de l’Hérault sont intervenus jeudi soir à la demande de la gendarmerie pour retrouver deux randonneurs égarés au niveau de Mons la Trivalle dans le secteur du Caroux (Hérault).

Compte tenu des températures attendues dans la nuit, il fallait faire vite. Pour la première fois, l’équipe drone du SDIS 34 a donc été engagée avec 3 télé pilotes et le drone thermique a été déployé.

"Ce drone permet de faire deux choses à la fois : une vision de nuit avec l'infrarouge mais il utilise aussi le feu à l'éclat, lorsqu'on a des personnes égarées et qu'on a un contact téléphonique avec elles, on peut leur demander s'il voit la lumière et on peut ainsi amener le drone au dessus de leur tête et ainsi récupérer les données GPS. C'est ce qui s'est passé hier soir, il était minuit passé, on a fait décoller le drone, c'était un milieu un peu escarpé, on ainsi pu récupérer les deux randonneurs sains et saufs." explique le colonel Bonnafoux, chef de la cellule drone des pompiers

Le colonel Bonnafoux des sapeurs pompiers de l'Hérault Copier