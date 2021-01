La bonne entente entre les pompiers du secours en montagne et les pisteurs de la station de Font d'Urle dans le Vercors a permis de secourir en moins d'un quart d'heure deux randonneurs perdus dans la montagne. Ils se sont fait surprendre par le froid et la nuit.

Deux randonneurs perdus dans le Vercors secourus par les pompiers et les pisteurs de Font d'Urle

La bonne entente entre les pompiers du groupe montagne et les pisteurs de Font d'Urle a permis de secourir rapidement les deux randonneurs.

Deux randonneurs ont été secourus par les pisteurs de la station de Font d'Urle ce samedi soir. Vers 17h30, ils ont appelé les pompiers, qui ont alerté le groupe de secours en montagne.

L'un des pompiers a réussi à entrer en contact avec les deux septuagénaires, épuisés et perdus dans la montagne. Grâce à une carte envoyée par SMS, les randonneurs ont pu donner une vague indication de la zone où ils se trouvaient, non loin de la grange de Vauneyre. Moins de 15 minutes plus tard, deux pisteurs de la station de Font d'Urle les ont récupérés avec des motoneiges.

Le groupe de secours en montagne rappelle qu'en hiver, il faut bien évaluer la difficulté des randonnées et faire attention aux horaires pour éviter de rentrer de nuit, où les températures sont très froides.