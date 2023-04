Deux randonneurs toujours coincés dans des conditions extrêmes dans les Pyrénées-Orientales

CRS et gendarmes de haute-montagne sont mobilisés dans le massif du Carlit

Plus le temps passe, plus l'inquiétude grandit. Ce lundi matin, deux randonneurs espagnols sont toujours activement dans le massif du Carlit (Pyrénées-Orientales). Les deux hommes, seulement équipés de duvets, ont déjà passé deux nuit dehors à 2.700 mètres d'altitude dans des conditions météo particulièrement difficiles : le vent est très violent, il a neigé environ 25 cm ces dernières heures et la température ressentie avoisine les -20 degrés.

"Nos hommes progressent à genoux" - Un CRS de Bolquère

Dimanche matin, les deux hommes ont réussi à joindre les secours grâce à leur téléphone portable. Les CRS de Bolquère partent alors à leur recherche à pied car, à cause de la très mauvaise visibilité, l'hélicoptère ne peut pas survoler le Carlit. Les secouristes arpentent alors, sans succès, le massif jusqu'à 23 heures dimanche avant de redescendre s'abriter dans une cabane près du lac du Lanoux.

Ce lundi matin, les recherches ont repris, toujours à pied. Quatorze personnes sont désormais mobilisées puisque plusieurs gendarmes du PGHM d'Osseja sont venus renforcer le dispositif. Les conditions météo sont tellement difficiles que les secouristes se relaient à 2.700 mètres : "Avec le froid et le vent, ils ne tiennent pas plus d'un quart d'heure. Les hommes progressent à genoux", explique Simon Egler, le capitaine des CRS de Bolquère.

Les secouristes espèrent une amélioration des conditions météo ces prochaines pour enfin localiser les deux randonneurs, dont les téléphones semblent désormais coupés.