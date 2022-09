Deux randonneurs toulousains meurent dans les Pyrénées espagnoles

Deux sexagénaires, originaires de Toulouse et membres du club Rando Plaisirs à Ramonville Saint-Agne, sont décédés dans les Pyrénées espagnoles, mercredi. Ils ont été hospitalisés en état d'hypothermie extrême. Les membres de leur association toulousaine se disent "effondrés".

C'est la consternation, la peine et l'incompréhension qui dominent chez les membres de l'association Rando Plaisirs, à Ramonville Saint-Agne au sud de Toulouse. Deux animateurs de cette association, décrits comme "expérimentés et très prudents" sont décédés ce mercredi lors d'une randonnée en montagne dans les Pyrénées espagnoles. Il s'agit de deux retraités, Nicole avait 69 ans et Marc 65 ans, tous deux originaires de Toulouse.

La secrétaire de l'association, Danièle Bauden, explique qu'ils étaient "partis en reconnaissance d'un parcours de randonnée qu'ils voulaient proposer à l'association l'année prochaine".

On est dévastés, ils étaient très actifs, encadraient de nombreuses excursions en montagne, et agissaient toujours avec prudence. - Danièle Bauden, secrétaire de l'association Rando Plaisirs.

Les randonneurs étaient partis dimanche dans le massif des Encantats. Ils étaient attendus mardi dans un refuge de la vallée de Boi en Catalgogne. Ils ont été retrouvés inconscients près du lac Contraix, à 2500 mètres d'altitude. Le refuge, ne les voyant pas arriver, a lancé l'alerte et prévenu les secours. "Il y a eu un énorme orage dans le secteur, le téléphone portable ne passait pas" nous confie la secrétaire de l'association Rando Plaisirs.

Deux hélicoptères médicalisés et les secouristes espagnoles ont été mobilisés pour récupérer les deux victimes. La température de leurs corps étaient descendue à 16°c. Ils ont été transportés à l'hôpital Vall d'Hebron de Barcelone où ils sont décédés. Les médecins n'ont pas pu les sauver.

Une enquête est ouverte en Espagne pour déterminer les circonstances et les causes exactes des décès.