Deux randonneuses égarées secourues par les pompiers à Collias

Les sapeurs-pompiers du Gard sont intervenus pour porter secours à deux randonneuses qui s'étaient égarées à l'approche de la nuit, rive droite du Gardon, sur la commune de Collias ce vendredi soir peu après 18h. Grâce aux secours, les deux femmes, âgées de 24 et 61 ans, ont été géolocalisées dans un endroit difficilement accessible. La situation a nécessité le treuillage des deux randonneuses et de leurs chiens qui les accompagnaient, au moyen du renfort d'un hélicoptère de la Sécurité civile et de l'unité spécialisée d'intervention en milieu périlleux. Les deux femmes et leurs chiens ont ainsi pu rejoindre leurs familles. Personne n'a été blessé. L'intervention a duré trois heures.