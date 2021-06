Deux rassemblements en mémoire de Steve, ce lundi à Nantes, deux ans après sa mort

Deux rassemblements en mémoire de Steve Maia Caniço sont annoncés pour ce lundi 21 juin, deux ans après la mort du jeune homme, tombé dans la Loire pendant l'intervention des forces de l'ordre pour déloger les derniers fêtards sur l'île de Nantes.

Marche blanche et fête de la musique "libre"

Le premier est une "marche blanche" à 18h au départ de la préfecture. Les organisateurs précisent : "nos appels sont pacifiques. Nous invitons à la commémoration et non à la rage politique ou contre toute maréchaussée. Notre cohésion fera notre force, peu importe la dimension qu'elle prendra, soyez unis face aux proscriptions et intimidations".

Le second est une fête de la musique "libre" à 20h30 à Bouffay qui se veut aussi un rassemblement après la rave party qui a dégénéré à Redon et qui fait craindre davantage de débordements.