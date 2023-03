Deux réclusions criminelles à perpétuité devant la Cour d'Assises de la Charente

La Cour d'assises de la Charente a rendu son verdict dans l'affaire du meurtre de Bellon : deux réclusions criminelles à perpétuité, une peine de 30 ans, et une peine de 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis : c'est le verdict du Procès du Meurtre de Bellon, devant la Cour d'assises de la Charente. Près de 6 ans après l'assassinat de Mathieu Dallibert, perpétré par un clan familial, en septembre 2017, il a fallu à la Cour près de dix heures pour délibérer sur cette affaire, après dix jours de procès, Isabelle Vaussenat-Duché, la matriarche du clan familial, considérée comme l'instigatrice de l'assassinat, a été condamnée à la perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Damien Aristide, qui a toujours reconnu les faits dont on l'accusait, a été condamné à 30 ans d'emprisonnement, et le fils de la cheffe de clan, Nicolas Duché, a été condamné à la perpétuité avec une peine de 18 ans de sûreté. C'est plus que ce qu'avait requis l'avocate général : plus de 30 ans. Enfin, Alice Lemoine a été condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour recel de cadavre.

