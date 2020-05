Deux recours en justice contre l'arrêté municipal imposant le port du masque dans l'espace public à Nice

Christian Estrosi a-t-il outrepassé son pouvoir de maire ? C'est l'avis de Maître Jean-Marc Le Gars et de la Ligue des droits de l'Homme (LDH). Deux recours ont été déposés devant le tribunal administratif de Nice afin de contester l'arrêté municipal pris à Nice afin imposant le port du masque dans l'espace public de 8 heures à 20 heures, pour les personnes âgées de plus de 11 ans. Cet arrêté entre en vigueur ce lundi 11 mai et court jusqu'au 2 juin.

Jurisprudence Conseil d'Etat/Ville de Sceaux

Me Jean-Marc Le Gars a été le premier à contester cette décision du maire de Nice. "Les arguments mis en avant dans cet arrêté sont absurdes. Il est expliqué que le département a un taux de contamination extrêmement faible et qu'il faut donc prendre des mesures exceptionnelles et des restrictions plus importantes ... " s'étonne l'ancien président du tribunal administratif de Nice, de la Cour administrative d'appel de Lyon.

"Dans les considérants, nous lisons tout et son contraire" ajoute Me Mireille Damiano, avocate de la Ligue des droits de l'Homme à Nice. "Le maire de Nice explique qu'il veut protéger les Niçois d'une éventuelle affluence touristique alors que les déplacements sont limités, qu'il n'y a pas de tourisme en ce moment. Par ailleurs, le port du masque est obligatoire de 8 heures à 20 heures en dehors de chez soi, à croire que le virus ne circule pas la nuit".

"Il ne s'agit pas de se prononcer pour ou contre le port du masque. Toutefois, le gouvernement n'a pas donné d'instructions aux préfets en ce sens. Nous avons plus de 35.000 maires en France, si chacun impose son règlement on ne va pas s'en sortir

Selon les deux avocats, le maire de Nice n'a pas le droit de prendre des décisions plus restrictives que le préfet, représentant de l'Etat dans ces conditions. Ils se fondent sur la décision du Conseil d'Etat du 17 avril dernier. Ce dernier a annulé l'arrêté municipal pris par le maire de Sceaux, rendant également le port du masque obligatoire dans sa commune. La plus haute juridiction administrative considère qu'un maire peut prendre des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire à condition seulement de prouver qu'il y a des "_raisons locales impérieuses"_. Ce qui n'est pas le cas en l’occurrence selon eux. "Il ne s'agit pas de se prononcer pour ou contre le port du masque. Je ne remets pas en cause son utilité. Toutefois, le gouvernement n'a pas donné d'instructions aux préfets en ce sens. Nous avons plus de 35.000 maires en France, si chacun impose son règlement on ne va pas s'en sortir".

La Ligue des droits de l'Homme considère également que cela conduirait à une insécurité juridique. L'association souligne que le maire de Nice a pris cet arrêté alors que le décret prolongeant l'état d'urgence sanitaire n'est pas encore entré en vigueur. "Christian Estrosi n'attend même pas de savoir ce qu'il y a dans la loi nationale", regrette Me Damiano. Elle dénonce "une décision électoraliste et un nouveau buzz médiatique".

Les deux recours seront examinés par un juge des référés du tribunal administratif de Nice, ce lundi 11 mai à 14 heures.

