Deux réseaux de trafiquants de drogue démantelés sur Orléans

C'est le résultat de plusieurs mois d'enquête menée par l'OFAST, l'Office Anti Stupéfiants de la police judiciaire d'Orléans. Deux réseaux, qui approvisionné la région orléanaise en stupéfiants, ont été démantélé entre le 29 octobre et le 1er novembre.

De la drogue en provenance de l'Espagne et la Belgique

La première affaire concerne deux individus interpellés le 27 octobre dans le cadre d'une commission rogatoire. Ils sont soupçonnés d'approvisionner des points de deal d'Orléans et de sa métropole depuis l'Espagne et la Belgique. Les perquisitions menées ont permis de saisir 87.4 kg de résine de cannabis conditionnées, 429 grammes de cocaïne et 180.430 euros en espèces. Les deux individus interpellés ont été mis en examen pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants. Ils ont été placés en détention provisoire.

Un ravitaillement sur la région de Bordeaux

Autre affaire, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, un véhicule immatriculé dans le Loiret et chargant de la marchandise dans la région de Bordeaux a été intercepté avec à son bord 122 Kg de cannabis ( en provenance d'Espagne). Lors de perquisitions, la police a également saisi 3 kg d'herbe et 5.000 euros en espèces. Dans cette affaire, 4 personnes ont été interpellées dont 3 placées en détention provisoire. Elles seront présentées le 5 décembre prochain devant le Tribunal Correctionnel d'Orléans.