Deux retraités ligotés à Varangéville, les malfaiteurs repartent avec argent et voitures

Une enquête est ouverte par le SRPJ de Nancy après l'agression de deux retraités samedi 6 février à Varangéville. Deux hommes les ont ligotés et, sous la menace d'une arme de poing et d'un fusil de chasse, se sont emparés d'une carte de crédit et deux voitures.