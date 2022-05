Deux riverains sauvent des enfants de l'incendie de leur appartement à Sète

Lofti et Morad n'ont pas hésité et sont intervenus avant l'arrivée des pompiers.

Ils n'ont pas attendu l'arrivée des pompiers avant d'agir. Deux sétois ont mis à l'abri des enfants des flammes, dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 mai. L'incendie s'est déclaré dans un appartement situé rue Pierre Semard, près du Port. Les deux hommes ont éteint une partie du feu et mis à l'abri les 5 enfants, âgés de 3 à 16 ans. L'incendie serait parti d'une gazinière défectueuse.

Automatiquement, je suis monté et j'ai commencé à éteindre le feu. - Morad, un des deux riverains

Il est minuit, Morad se promène dans les rues désertes du centre-ville de Sète. Tout à coup, il entend des cris d'enfants, et aperçoit le balcon d'un immeuble en feu. "Automatiquement, je suis monté et j'ai commencé à éteindre le feu", raconte le riverain. Morad n'est pas seul, il est aidé par Lofti, un commerçant du quartier. Il se promène lui aussi dans cette rue : "Je suis parti vite fait dans mon commerce pour récupérer l'extincteur. Ce jeune est rentré dans l'appartement, il a réussi à éteindre le feu. Moi, entre temps, j'ai réussi à évacuer les cinq enfants bloqués à l'intérieur."

Cinq enfants dans l'appartement

Les deux hommes n'ont pas hésité à agir avant l'arrivée des pompiers. C'était normal, pour Morad : "L'objectif c'était les enfants. On n'a pas pensé aux risques pour nous. C'est un geste humain, c'est un devoir en général." Beaucoup de voisins sont sortis voir la scène, mais personne n'est intervenu, d'après les deux sétois. "Il y avait pas mal de monde, je comprends pas pourquoi ils sont pas intervenus, dénonce Lofti. Il y avait des cris d'enfants, et surtout à l'intérieur il y avait de la fumée de partout, on ne voyait rien. J'avais des yeux qui piquaient, je n'arrivais plus à respirer."

C'est un geste humain, c'est un devoir en général. - Morad

Les locataires et les deux hommes ont été intoxiqués par les fumées. Morad a passé le reste de la nuit à l'hôpital, il n'est rentré qu'à cinq heures du matin. Ses poumons et sa gorge ont été touchés. Aujourd'hui, il va mieux. "Les enfants sont à l'extérieur, tout va bien !", se réjouit le sétois.

Les enfants sont désormais à l'abri. Ils sont temporairement logés chez une voisine.