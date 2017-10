Deux rois de l'arnaque, un père et un fils, interpellés au Havre pour des vols par ruse !

Le père, âgé de 52 ans, et son fils de 28 ans ont été interpellés ce lundi au Havre après 3 semaines d'une surveillance menée par la sûreté départementale et la sûreté urbaine du Havre. Ils se faisaient passer pour de faux agents EDF et de faux policiers pour dérober bijoux et cartes bancaires.

Le duo, très connu des services de police, compte plusieurs condamnations à son actif. Le fils est même sous bracelet électronique !

Les deux hommes, âgés de 52 et 28 ans, sévissaient depuis longtemps dans l'agglomération de Rouen - où habite le plus âgé - et dans celle du Havre - où réside le plus jeune - avec une méthode est bien rodée. Une première fois, ils se présentent chez des personnes âgées déguisés en faux agents EDF, font un tour de la maison pour dérober les bijoux puis se font payer la prestation.

Là, c'est original : ils prennent la carte bleue, la glissent sous leur smartphone et demandent aux victimes de taper le code directement sur le téléphone. Une fois sortis, ils vont tirer tout l'argent liquide qu'ils peuvent. Quelques semaines après, rebelote, cette fois, ce sont de faux enquêteurs qui viennent créditer les comptes après le préjudice subi. Une nouvelle fois, ils prennent la carte, font taper le code sur le téléphone et refont un petit tour par le distributeur.

Une quinzaine de victimes ont déjà été recensées. il pourrait y en avoir deux ou trois fois plus. Le montant du préjudice n'a pas encore été établi mais il devrait être élevé. Les deux hommes sévissaient pendant les heures de sortie du fils sous bracelet électronique, deux ou trois fois par semaine à raison de cinq à six visites par jour.